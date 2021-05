Business news: Bimco ha eletto Sabrina Chao 45mo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Concilio marittimo internazionale e baltico di Copenaghen (Bimco), principale associazione mondiale degli spedizionieri marittimi, ha eletto sua presidente Sabrina Chao, ex presidente della società armatrice Wah Kwong di Hong Kong. In un comunicato ufficiale, Bimco riferisce che Chao assumerà il ruolo di 45mo presidente dell'associazione, quinto presidente di una compagnia con sede in Asia e il terza con sede a Hong Kong. Chao subentra dopo un periodo di due anni al tedesco Nikolaus H. Schües, amministratore delegato della Reederei F. Laeisz con sede in Germania. Sabrina Chao opera nel settore dei trasporti marittimi dal 2001 ed è entrata a far parte dell'azienda di famiglia, la Wah Kwong, nel 2002. "Abbiamo bisogno di organismi industriali forti, poiché dobbiamo affrontare un'enorme quantità di pressione normativa da parte dei governi. Dobbiamo collaborare per trovare soluzioni anche per neutralizzare le emissioni assicurando condizioni sostenibili", ha osservato Chao. (Cip)