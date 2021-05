Libia: Mig-21 delle forze di Haftar si schianta durate parata militare a Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caccia Mig-21 dell’aeronautica dell’Esercito nazionale libico (Lna) si è schiantato durante la parata militare per celebrare i sette anni dell’Operazione dignità presso la base di Benina a Bengasi, nella Libia orientale. Lo riporta l’agenzia di stampa russa “Sputnik”. L’incidente, le cui cause sono ancora da chiarire, ha provocato la morte del pilota e sarebbe avvenuto alla presenza dello stesso generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico. La parate militare era prevista inizialmente per il 16 maggio scorso ed è stata rinviata più volte questo mese a causa dei problemi di salute del generale Haftar. Solamente ieri, in un discorso televisivo, il portavoce dell’Lna, Ahmed al Mismari, ha confermato l’organizzazione della parata militare, sottolineando che sarebbe stata la più importante realizzata in Libia negli ultimi anni.(Lit)