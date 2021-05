Onu: Guterres accoglie con favore incontro Putin-Biden a Ginevra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres accoglie con favore l'accordo per tenere il vertice Russia-Usa a Ginevra. Guterres spera che il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense, Joe Biden, avviino un dialogo sul rilancio del regime di controllo degli armamenti, anche attraverso un nuovo trattato per sostituire il Nuovo Start, come ha detto oggi all'agenzia di stampa "Sputnik" il portavoce di Guterres. Putin e Biden dovrebbero tenere un incontro personale a Ginevra il 16 giugno. "Il segretario generale accoglie con favore l'annuncio che i presidenti Putin e Biden si incontreranno a Ginevra il mese prossimo e spera che avvieranno un dialogo costruttivo su come rivitalizzare il disarmo e il controllo degli armamenti, anche attraverso un nuovo accordo per sostituire il Nuovo Start", ha detto il portavoce. (Rum)