Roma: Ama, individuati 6 dipendenti fotografati in autogrill, avviati provvedimenti disciplinari

- Sono stati già individuati da Ama "i sei dipendenti ripresi e fotografati mentre si trovavano senza autorizzazione e in orario di lavoro in un autogrill all’interno dell’area di servizio Casilina sul Grande raccordo anulare". Per i lavoratori in questione, la Direzione risorse umane di Ama "ha avviato i procedimenti disciplinari previsti per condotte non conformi ai doveri e obblighi, al codice etico e di comportamento del personale. Sono inoltre tuttora in corso ulteriori verifiche anche su altre posizioni e accertamenti per comportamenti simili a carico di altri addetti". La Municipalizzata capitolina per l’Ambiente "assicura a tutti i cittadini che proseguirà nell’opera di vigilanza e controllo per contrastare eventuali comportamenti scorretti e lesivi della propria immagine che danneggiano anche la stragrande maggioranza di dipendenti che operano ogni giorno con dedizione e correttezza", conclude la nota.(Com)