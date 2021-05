Business news: Usa, oltre 450 aziende partecipano a webinar su futuro moda italiana post-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 450 aziende italiane hanno partecipato all'evento virtuale di promozione integrata sulle prospettive della moda italiana negli Stati Uniti dopo la crisi Covid, promosso dall'ambasciata di Washington con Confindustria e Ice con l'obiettivo di fornire al settore moda un aggiornamento sulle condizioni e le prospettive del mercato Usa. Lo riferisce la Farnesina sul suo sito web. A introdurre i lavori è stato l’ambasciatore d’Italia a Washington, Armando Varricchio, sono poi intervenuti la vice presidente per l’internazionalizzazione di Confindustria, Barbara Beltrame Giacomello, e il presidente di Confindustria Moda, Cirillo Marcolin. Nel corso dell’evento è stato presentato un approfondito studio sulle tendenze e i principali sviluppi negli USA dei comparti abbigliamento, calzature, pelletteria, pellicceria, occhialeria e gioielleria, sia maschile che femminile, che l’ambasciata ha commissionato alla società specializzata americana Wgsn Mindset.NysBusiness news: Thailandia, per le autorità il turismo non tornerà alla normalità prima del 2026BangkokPotrebbero volerci almeno cinque anni prima che il settore del turismo in Thailandia si riprenda del tutto. Lo sostiene il Consiglio nazionale per l’economia e lo sviluppo sociale, secondo cui i problemi legati alla pandemia di Covid-19 avranno un impatto su oltre sette milioni di lavoratori, alcuni dei quali dovranno trovare un impiego in altri settori. Il turismo contribuiva prima della pandemia a un quinto dell’economia della Thailandia, con circa 40 milioni di visitatori accolti nel 2019 ed entrate generate per 60 miliardi di dollari. L’economia nazionale si è contratta per cinque trimestri di seguito, una tendenza che probabilmente proseguirà anche nel periodo aprile-giugno. Nel frattempo, tuttavia, le autorità cercano di riaprire gradualmente le principali destinazioni turistiche del Paese: la prima è l’isola di Phuket, che dovrebbe tornare ad accogliere visitatori a partire da luglio. Il governo si aspetta però che solo 500 mila persone arriveranno quest’anno in Thailandia. (Fim)