Senato: Toti, solidarietà a Casellati, insulti e minacce vanno condannati e puniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Liguria e leader di Cambiamo Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook esprime "solidarietà alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, minacciata di morte sui social". "Avere opinioni diverse, anche politiche, non giustifica insulti e offese tanto gravi, che vanno sempre condannati e denunciati. I leoni da tastiera, che spero vengano individuati e puniti, si combattono andando avanti a testa alta e sono certo che Elisabetta lo farà, continuando a lavorare come sempre per il bene del Paese”, conclude. (Com)