Abruzzo: assessore Quaresimale, bando per finanziare progetti sociali rivolti a giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla cultura allo sport, dalla partecipazione al benessere giovanile: la Regione Abruzzo mette a disposizione delle nuove generazioni risorse per finanziare progetti di crescita che abbiano ricadute anche sul territorio. Fino al prossimo 26 giugno gli Enti d'ambito sociale potranno presentare progetti seguendo le linee di intervento indicate nell'avviso. "Il bando pubblico - spiega l'assessore regionale alle Politiche sociali Pietro Quaresimale - prevede la presentazione di progetti rivolti ai giovani dai 16 ai 30 anni residenti in Abruzzo. Si tratta per gli enti d'ambito sociale di un'opportunità di crescita dei proprio giovani del territorio in un clima che vuole essere partecipativo e collaborativo e dove i giovani sono tenuti a recitare il ruolo principale". (segue) (Gru)