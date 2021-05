Libia: presidente parlamento Saleh, pieno sostegno a elezioni 24 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, ha confermato il suo pieno sostegno all'organizzazione delle elezioni il prossimo 24 dicembre. Lo riferisce la stampa libica. Durante un colloquio con l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, Saleh ha inoltre espresso il pieno appoggio all'Alta commissione elettorale incaricata di organizzare le elezioni. Nell'incontro con Kubis, avvenuto nella città di al Qubah in Cirenaica, Saleh ha inoltre sottolineato la necessità che il prossimo presidente libico sia eletto direttamente dalla popolazione. Lo scorso 27 maggio, chiudendo i lavori del Foro di dialogo politico libico (Lpdf, organismo di 74 membri patrocinato dall’Onu), Kubis ha sottolineato che la Base costituzionale per consentire alla Libia di andare a elezioni entro la data del 24 dicembre 2021 dovrà essere approvata dal parlamento libico al massimo entro il 15-20 giugno. “Come molti di voi hanno affermato, il popolo libico non può permettersi ulteriori ritardi. L'ostruzionismo politico per preservare lo status quo non è un'opzione e non può continuare”, ha detto l’ex ministro degli Esteri slovacco. Per garantire che “elezioni inclusive, rappresentative, eque e credibili possano svolgersi in un ambiente sicuro, neutrale e pacifico senza escludere nessuno”, ha detto ancora Kubis, serve “un piano chiaro, che includa misure di rafforzamento della fiducia, sicurezza e riconciliazione nazionale”. Le elezioni di dicembre, ha rimarcato il capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, “segneranno un passo importante, se non essenziale, veramente importante verso la riconciliazione a lungo termine”.(Lit)