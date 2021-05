Abruzzo: vaccinazioni, apre piattaforma operatori informazione per Olimpiadi ed Europei di calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 4 giugno sarà attiva per 24 ore la piattaforma regionale per la manifestazione d'interesse alla vaccinazione anti Covid 19 riservata agli operatori dell'informazione regolarmente accreditati per i Giochi Olimpici di Tokyo e per gli Europei di Calcio. Lo comunica l'assessorato abruzzese alla Sanità. I dati saranno trasmessi alle Asl, che procederanno direttamente a fissare gli appuntamenti, senza necessità di ulteriori prenotazioni. (Gru)