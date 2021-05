Azerbaigian-Armenia: Baku pronta a creare commissione tripartita con Russia su demarcazione confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian sostiene la proposta della Russia di creare una commissione tripartita per garantire la delimitazione e la demarcazione dei confini con l'Armenia. Lo ha detto oggi il primo ministro azerbaigiano Ali Asadov, aggiungendo che Baku è pronta per una cooperazione costruttiva con Erevan per risolvere la controversia. "L'Azerbaigian ha avviato il processo per determinare le sue infrastrutture di confine ed è pronto a risolvere la questione dei confini con l'Armenia in modo costruttivo. A questo proposito, l'Azerbaigian ha sostenuto la proposta della Russia di creare una commissione tripartita per la delimitazione e la demarcazione del confine azero-armeno. La determinazione dei confini è una procedura tecnica che deve essere fondata su una seria base giuridica internazionale", ha affermato Asadov, citato in una nota del governo di Baku. (Rum)