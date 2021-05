Abruzzo: Marcozzi (M5s), ritardi lavori porto Ortona "penalizzanti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allarme lanciato dalle imprese per la mancanza del dragaggio e i ritardi dei lavori nel porto di Ortona (Ch) "ci ricordano quanto sia penalizzante per i porti abruzzesi restare sotto l'Autorità di Sistema Portuale di Ancona". Ad affermarlo è il capogruppo M5s in Regione Abruzzo Sara Marcozzi. "Il fatto che non si conoscano ancora con chiarezza gli investimenti che stiamo aspettando da troppo tempo è molto grave, e causa danni non indifferenti. Il caso della nave arrivata ad Ortona e costretta ad aspettare in rada per sei giorni parla chiaro", spiega. "Le aziende, adesso, potrebbero guardare ad altri attracchi, ed è un rischio che l'intero sistema economico abruzzese non può permettersi di correre, anche per la buona riuscita della Zes, legata a doppio filo con le infrastrutture portuali di tutto il territorio regionale", aggiunge Marcozzi. "Sono anni che ci sgoliamo in Consiglio regionale – prosegue – per il trasferimento dell'Autorità di Sistema Portuale da Ancona a Civitavecchia in modo da diventare lo sbocco naturale del Lazio sull'Adriatico. Questo passaggio può darci la possibilità di diventare realmente protagonisti, evitando così di rimanere ancora esclusi dai grandi investimenti costantemente dirottati su strutture di altre regioni. Si tratta di un trasferimento che avrebbe anche ricadute positive per il riconoscimento a livello europeo del Corridoio Trasversale Intermodale da Barcellona a Ploce, passando proprio per Civitavecchia e Ortona, con la possibilità di attrarre investimenti e creare nuove infrastrutture, soprattutto nelle aree interne". (Gru)