Covid: Mulè, "piano vaccini di Figliuolo funziona, avanti così"

- Il piano vaccini del generale Figliuolo "funziona, oggi record di somministrazioni in Italia: 563.176 in un giorno. Avanti così". Lo scrive su Facebook il Sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè (FI). "L'obiettivo che questo governo si era prefissato è stato raggiunto e superato in soli 3 mesi di lavoro - aggiunge -. Se non abbassiamo la guardia presto torneremo alla vita di sempre: si scrive normalità, si legge libertà", conclude Mulè.(Com)