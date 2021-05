Turismo: Spagna, navi da crociera potranno di nuovo entrare nei porti del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna consentirà alle navi da crociera di entrare nei porti del Paese, nel contesto di un generale calo dei casi di coronavirus e di aumento del numero di abitanti vaccinati. Il divieto di ingresso alle navi da crociera è in vigore dal giugno 2020. Le nuove regole in materia, comprese le misure sanitarie predisposte dal ministero dei Trasporti, entreranno in vigore il 7 giugno di quest'anno. "La dinamica positiva nelle ultime settimane della pandemia in Europa, dove la maggior parte dei passeggeri delle navi da crociera internazionali arriva nei porti della Spagna, così come l'aumento della copertura vaccinale contro SARS-CoV-2 e la riduzione del livello di rischio nelle comunità autonome che hanno porti che possono accettare questo tipo di navi, consentono la ripresa delle attività delle navi da crociera che effettuano rotte internazionali", si legge nel decreto delle autorità spagnole. (Spm)