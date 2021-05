Regno Unito: esperto lancia allarme su "crescita esponenziale" casi di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contagi da Covid-19 sembrano "crescere in modo esponenziale" nel Regno Unito. A lanciare l'allarme in materia è Tim Gowers, professore di matematica che ha dato consulenza al governo britannico nelle prime fasi della pandemia, contrastando la scelta di affidarsi all'immunità di gregge. In un intervento per "Sky News", Gowers ha esortato il governo a non ripetere l'errore di agire troppo tardi per contrastare la diffusione del virus. I contagi nel Regno Unito "sembrano moltiplicarsi per una certa frazione ogni giorno - in altre parole, crescendo in modo esponenziale", ha detto. "Siamo ancora su una base ragionevolmente bassa ma, d'altra parte, sappiamo che c'è un ritardo. Anche se dovessimo intraprendere un'azione seria e riprendere le misure di distanziamento sociale, quella crescita continuerebbe ancora per un po'", ha rilevato. (segue) (Rel)