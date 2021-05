Regno Unito: esperto lancia allarme su "crescita esponenziale" casi di Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gowers, matematico di fama mondiale dell'Università di Cambridge, è stato salutato da Dominic Cummings come "una delle persone più intelligenti del pianeta" durante la sua testimonianza ai parlamentari questa settimana. Prima della prima serrata attuata in Inghilterra nel marzo dello scorso anno, il professore aveva inviato all'allora assistente capo del primo ministro un documento di cinque pagine che avvertiva della necessità di "passare con urgenza a misure di contenimento estreme". "Sembra un brutto segno, ma bisognerebbe esaminare più da vicino i dati per essere assolutamente sicuri di dover premere il pulsante del panico", ha detto oggi Gowers. Il Regno Unito sta registrando negli ultimi tempi un incremento dei casi di contagio dalla variante indiana del coronavirus, dopo aver allentato molte restrizioni nelle scorse settimane. (Rel)