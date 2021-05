Cuba-Argentina: presidente Diaz-Canel riceve ministra Salute Vizzotti, colloquio su vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Salute dell’Argentina, Carla Vizzotti, in visita all’Avana, è stata ricevuta dal presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, con cui ha parlato della possibilità di collaborare per un vaccino contro il coronavirus “completamente sviluppato, prodotto e applicato in America Latina” e anche “in altri ambiti della sanità, della scienza e della tecnologia”. Lo riferisce un comunicato della ministra. Accompagnata dalla consigliera presidenziale Cecilia Nicolini, Vizzotti si è recata a Cuba per informarsi sui progressi nello sviluppo dei vaccini cubani Soberana02 e Abdala e ha ipotizzato che gli enti regolatori dei due Paesi possano valutare insieme i risultati della terza fase degli studi clinici e la possibilità allargare la sperimentazione all’Argentina. (segue) (Mec)