Roma: 49enne accoltella moglie in strada, donna morta in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Omicidio a Roma, in via Greppi, in zona Portuense. La vittima, una 40enne dello Sri-Lanka, è morta poco dopo il trasferimento nell'ospedale San Camillo - Forlanini a causa delle numerose e gravissime ferite da taglio riportate. L’uomo, un 49enne connazionale, è stato bloccato ed arrestato dalla polizia. La donna è stata colpita in strada da almeno dieci coltellate. "La donna di circa 40 anni trasportata dal 118, alla presenza delle forze dell'ordine, nel primo pomeriggio di oggi, presso l'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini - si legge nella nota dell'ospedale - è deceduta a causa delle numerose e gravissime ferite da taglio riportate. La donna è stata immediatamente presa in carico dai medici del trauma team (rianimatori dell'Uosd Shock e Trauma e chirurghi generali), ma nonostante le cure repentine ha avuto un arresto cardiaco. D'urgenza è stata trasferita in sala operatoria e sottoposta ad intervento chirurgico multidisciplinare. Purtroppo le ferite risultavano gravissime e nonostante gli sforzi terapeutici dell'équipe curante la paziente è deceduta. La salma è stata posta a disposizione della autorità giudiziaria". (Rer)