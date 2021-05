Egitto: Palazzotto (Leu), martedì ennesima udienza di Zaki, non indietreggeremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Liberi e Uguali (Leu) Erasmo Palazzotto su Facebook scrive: "Il prossimo martedì si svolgerà l'ennesima udienza al Cairo per Patrick Zaki. Ancora una volta si presenterà davanti al giudice e ancora una volta rischia di vedere allontanarsi la sua liberazione". L'esponente di Leu prosegue: "Patrick è in carcere da 15 mesi senza avere nessuna colpa se non quella di difendere i diritti umani in un Paese dove non sono tollerati. Il 16 giugno compirà trent'anni. Quanti altri giorni di festa, quanti altri giorni di studio, quanti altri giorni di vita devono essere rubati a Patrick?". "Non indietreggeremo di un passo, come non l'ha fatto Amnesty International - Italia ieri in occasione del suo sessantesimo compleanno e continueremo a far pressione ad ogni livello.Patrick libero", conclude Palazzotto.(Rin)