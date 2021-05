Brasile-Italia: concerto per 75 anni Repubblica, console La Rosa ringrazia Orchestra San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo giugno l’Orchestra sinfonica dello Stato di San Paolo (Osesp), in Brasile, dedicherà un concerto speciale all’Italia, in occasione del 75mo anniversario della Repubblica Italiana (2 giugno). Il programma prevede musiche dei compositori italiani Antonio Vivaldi, Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni e Giacomo Puccini e del brasiliano Antonio Carlos Gomes. Sul palco Emmanuele Baldini, direttore d’orchestra e violinista, e i cantanti Luisa Francesconi (mezzosoprano) e Giovanni Tristacci (tenore). L’evento sarà trasmesso su YouTube. Filippo La Rosa, console generale d’Italia a San Paolo, su Twitter ha ringraziato per l’iniziativa: “Grazie all’Osesp per il regalo in occasione della Festa Nazionale. La più grande orchestra del Brasile dalla meravigliosa Sala San Paolo dedica il concerto del 1 giugno alla Repubblica Italiana. Un onore per il Consolato generale d'Italia a San Paolo e i 20 milioni di discendenti nello Stato”.(Brb)