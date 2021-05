Serbia: Alleanza patriottica serba si unisce a Partito progressista di Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alleanza patriottica serba (Spas), guidata dall'ex giocatore di pallanuoto Aleksandar Sapic, si è ufficialmente unita al Partito progressista serbo (Sns) del presidente Aleksandar Vucic. Sapic è stato eletto anche vicepresidente del consiglio principale dell'Sns. Spas ha ottenuto il 3,83 per cento dei voti e 11 seggi nell'Assemblea della Serbia nelle elezioni del 2020, ma un deputato si è ritirato dal suo gruppo parlamentare, quindi ha ancora 10 rappresentanti. La mossa riduce ulteriormente il numero di parlamentari dell'opposizione in Serbia, dopo il boicottaggio di diverse formazioni delle elezioni dello scorso anno. Sapic è il sindaco della municipalità di Nuova Belgrado dal 2012 ed è attualmente al suo terzo mandato. I media ipotizzano che potrebbe essere un futuro candidato a sindaco della capitale serba in rappresentanza del partito di governo Sns alle elezioni del 2022. (segue) (Seb)