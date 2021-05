Serbia: Alleanza patriottica serba si unisce a Partito progressista di Vucic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 10 maggio i vertici del Partito progressista serbo (Sns) e Alleanza patriottica serba (Spas) hanno effettuato una riunione per un'eventuale unione delle due forze politiche. Dopo la riunione, il leader di Spas Aleksandar Sapic ha detto ai giornalisti che l'incontro è stato positivo. "L'impressione è buona, tutto è come ci aspettavamo. Ora stiamo parlando di alcuni dettagli tecnici e dei punti attorno ai quali ci uniremo", ha detto Sapic precisando che entro fine maggio l'accordo potrebbe essere definito. "Vi informeremo nel prossimo periodo sui punti attorno ai quali abbiamo deciso di unirci e su come tutto sarà tecnicamente attuato. Mi aspetto che entro la fine di maggio l'Sns vi dia maggiori informazioni", ha sottolineato Sapic. (segue) (Seb)