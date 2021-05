© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lavorare, lavorare, lavorare: never surrender and... never give up! Tra tante chiacchiere una notizia stupenda la nomina di Giusy Versace nuova responsabile del dipartimento Sport e Disabilità di Forza Italia. Complimenti Giusy!". Lo scrive su Twitter il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè. (Rin)