Difesa: Ruanda ed Egitto rafforzano cooperazione militare

- Il capo di Stato maggiore delle Forze armate egiziane, il generale Mohamed Farid, è stato in visita in Ruanda dal 27 al 29 maggio per rafforzare la cooperazione militare tra i due Paesi. Lo riferisce una dichiarazione del ministero della Difesa del Ruanda. Il generale Mohamed Farid e la sua delegazione hanno avuto colloqui bilaterali con il capo di Stato maggiore delle forze di difesa del Ruanda (Rdf), generale Bosco Kazura e altri alti funzionari della sicurezza a Kigali. Le discussioni sono state incentrate sul rafforzamento della cooperazione militare. Farid ha anche reso omaggio alle vittime del genocidio del 1994 contro i tutsi al Gisozi Genocide Memorial prima della sua partenza avvenuta oggi. Prima della visita in Ruanda, Farid ha condotto una missione in Kenya dove ha firmato un accordo tecnico per la cooperazione nel settore della difesa.(Cae)