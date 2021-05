Nagorno-Karabakh: Pashinyan, Armenia pronta a ritirare truppa da confine con Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia è pronta a ritirare le sue truppe dal confine con l'Azerbaigian nel tentativo di ridurre l'escalation della situazione di sicurezza. Lo ha detto oggi il primo ministro ad interim dell'Armenia, Nikol Pashinyan, commentando la dichiarazione del Gruppo di Minsk dell'Osce sul Nagorno-Karabakh. "Accolgo con favore la dichiarazione dei copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce, la logica dei passi presentati lì è fondamentalmente accettabile per noi. Siamo pronti a iniziare a ritirare le truppe in qualsiasi momento e stiamo aspettando che il Gruppo di Minsk dell'Osce raggiunga un accordo con l'Azerbaigian per avviare un tale ritiro", ha detto Pashinyan in un incontro con i residenti del distretto di Erevan di Nork-Marash. Il premier ha aggiunto che l'Armenia è pronta a svolgere il lavoro sulla demarcazione e delimitazione delle frontiere, nonché a riprendere il processo negoziale sul Nagorno-Karabakh sotto gli auspici del Gruppo di Minsk. (Rum)