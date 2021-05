Molise: Giornata nazionale del sollievo, per Toma "determinante l’umanizzazione delle cure"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la Regione Molise e l'Hospice "Madre Teresa di Calcutta" di Larino partecipano alla XX Giornata nazionale del sollievo che si celebra il 30 maggio. Organizzato dalla Conferenza delle Regioni, con il coinvolgimento del ministero della Salute e della Fondazione nazionale "Gigi Ghirotti", l'evento è finalizzato a "promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione", come da direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001.Le iniziative messe in campo da Regione e Hospice riguardano due testimonianze video. La prima, "Il Ponte sicuro", è incentrata su come si sono dovute reinventare le cure palliative nel corso dell'emergenza pandemica: mantenere il contatto in sicurezza, fisico e virtuale, tra malati e familiari, laddove il contatto è diventato un pericolo. La seconda, "Il medico artigiano", è un'intervista divulgativa che analizza le modalità attraverso le quali un operatore creativo adatta le cure, istante per istante, alle esigenze e ai bisogni di ogni malato e dei propri cari nell'attuale situazione emergenziale. (segue) (Gru)