Molise: Giornata nazionale del sollievo, per Toma "determinante l’umanizzazione delle cure" (2)

- "La Giornata nazionale del sollievo – le parole del presidente Toma – costituisce un importante momento di riflessione su quanto sia fondamentale il rapporto umano con il paziente nelle cure palliative. Veniamo fuori da mesi segnati da sofferenze fisiche, morali, psicologiche, rispetto alle quali il personale sanitario molisano ha svolto un lavoro eccezionale non solo dal punto di vista professionale, ma anche da quello affettivo, avendo dovuto sostituirsi ai familiari a causa dell'isolamento dei pazienti. A loro va il ringraziamento mio personale e quello della Regione Molise. Un attestato di stima e riconoscenza al dottor Mariano Flocco e a tutta la squadra dell'Hospice "Madre Teresa di Calcutta" per il lavoro che costantemente svolgono, riuscendo a coniugare cure appropriate e grande umanità nel rapporto con i pazienti, elementi che fanno della struttura di Larino un autentico centro di eccellenza in Molise e, più in generale, in ambito extraregionale". (Gru)