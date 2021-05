Trasporto aereo: Air France e Lufthansa ricevono autorizzazione da Russia per nuove rotte di volo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Air France e Lufthansa hanno ricevuto l'approvazione dalla Russia per le rotte di volo verso il Paese che evitano lo spazio aereo bielorusso. Lo hanno reso noto oggi le due compagnie aeree di Francia e Germania. Air France ha confermato che la sua nuova rotta di volo per Mosca è stata autorizzata per questo fine settimana. Air France, parte del gruppo Air France-Klm, opera uno o due voli al giorno tra Parigi e Mosca. A sua volta la tedesca Lufthansa ha ricevuto l'approvazione per le nuove rotte per i voli da Francoforte a Mosca e San Pietroburgo per il prossimo futuro. (Frp)