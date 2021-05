Colombia: decreto ordina a 8 distretti e 13 comuni di coordinarsi con le autorità militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle autorità locali viene ordinato anche di “adottare le misure necessarie, in coordinamento con la forza pubblica, per revocare i blocchi interni che sono attualmente presenti sulle strade” e di “riattivare la produttività e la mobilità nelle rispettive giurisdizioni”. Il decreto, inoltre, ordina di collaborare per “una maggiore efficienza, efficacia e rapidità nei processi di cattura e perseguimento giudiziario delle persone che hanno compiuto atti criminali”, di “tenere informata l’opinione pubblica, nazionale e internazionale sui progressi nel controllo dell’ordine pubblico” e di “decretare il coprifuoco, a fronte di qualsiasi significativa alterazione dell’ordine pubblico”. (Mec)