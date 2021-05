Milano: De Corato (Fd'I), raccolte 240 firme contro Area B, C e strisce blu a pagamento, comune vuole solo fare cassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho partecipato ai gazebo di FdI per raccogliere le firme contro la riattivazione di Area B, Area C e delle strisce blu a pagamento, al mattino dalle 10 alle 13 in via della Rondine angolo via Inganni e al pomeriggio dalle 14 alle 17 in via Fauchè angolo via Losanna. Abbiamo raccolto 240 firme, 110 al mattino e 130 al pomeriggio, segno dell'adesione dei milanesi all'iniziativa contro questi pedaggi insensati che non servono a ridurre l'inquinamento ma soltanto a rimpinguare le casse del Comune. Riattivare i parcheggi a pagamento e riaccendere le telecamere dell'area B, dopo aver già riattivato Area C, significa essere indifferenti alla situazione economica di molti milanesi. È chiaro che il Comune, dopo un bilancio bocciato nella parte corrente dai Revisori dei Conti, è alla continua ricerca di soldi". Lo dichiara in una nota il consigliere Comunale di Fratelli d'Italia a Milano, assessore regionale alla sicurezza e membro della Direzione Nazionale di FdI, Riccardo De Corato.(com)