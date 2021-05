Covid: nel Lazio 40 mila maturandi prenotati per vaccino, a loro in dono la Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande successo di adesioni per le prenotazioni del vaccino anti Covid in occasione dell'open week della festa della Repubblica. Lo afferma l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato sul portale Salute Lazio. "Lunedì 31 maggio le prenotazioni chiuderanno alle 22. Al momento sono 40 mila i maturandi prenotati. A loro sarà donata una copia della Costituzione della Repubblica italiana", ha aggiunto l'assessore. L'open week AstraZeneca festa della Repubblica sarà aperto dai 18 anni in su e si svolgerà mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 giugno. Sono disponibili 50 mila dosi e i richiami saranno effettuati a fine agosto. (Rer)