Senato: Modena (FI), minacce a Casellati aggressione incivile e pericolosa

- "Le frasi di odio contro Elisabetta Casellati sono feroci: 'Ammazziamo la Casellati' o ancora 'Voglio uccidere la Casellati', lasciano sgomento". Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, membro delle commissioni Bilancio e Giustizia di Palazzo Madama -non basta la condanna e la solidarietà. "Queste lettere anonime, le minacce di morte sono il segno tangibile di un aggressione incivile rozza pericolosa contro una donna che ha raggiunto la posizione di presidente del Senato - aggiunge Modena - chi ha fatto una cosa simile va individuato e tutti devono sapere che l'anonimato non protegge dalla Giustizia. Non c'è spazio nel nostro ordinamento per chi minaccia di morte una donna e l'Istituzione che rappresenta". "Noi sappiamo benissimo - conclude l'esponente azzurra - che Elisabetta non si fa intimidire da nessuno. Questa escalation deve finire, comunque. Perché offende tutti noi, componenti del Senato della Repubblica. Chi minaccia 'la Casellati', minaccia ogni donna, minaccia il Senato e quindi minaccia il Paese".(Com)