Imprese: Manageritalia, dialogo più stretto tra manager e governo

- Per far progredire il Paese "occorre un dialogo più stretto con le organizzazioni di rappresentanza del management, in grado di collaborare nella messa a punto di strumenti di recruitment e valorizzazione delle competenze e di offrire un prezioso supporto operativo per la sburocratizzazione". Lo ha detto il presidente di Manageritalia, Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato (che associa oltre 37.000 manager), Mario Mantovani, durante l'assemblea che si è svolta oggi a Milano, dal titolo: "Riprendiamoci il gusto del futuro", frase del presidente Mario Draghi. Mantovani ha discusso del futuro del Paese insieme a diversi esponenti del governo, sottolineando il ruolo strategico dei manager per la ricostruzione socioeconomica del Paese. Secondo il presidente di Manageritalia: "Un futuro di salute economica dipende dal rafforzamento delle imprese, dalla loro crescita, da uno sviluppo sostenibile. La ripartenza deve concentrarsi sui settori dei servizi che, come indicheremo tra qualche giorno presentando il nuovo Osservatorio Manageritalia del Terziario, mostrano rilevanti volumi e margini di potenziale crescita della produttività. Inoltre, è necessario agire sulla leva fiscale agevolando le famiglie con figli: non solo nella fascia bassa, già oggi ben 23,9 milioni di contribuenti (57,7 per cento del totale) con redditi inferiori a 20mila euro pagano soltanto l'11,9 per cento dell'Irpef), ma anche per i redditi medio alti. Basti pensare che un reddito di 100mila euro lordi per un dipendente con due figli a carico, ha un'incidenza delle ritenute fiscali e contributive sul lordo del 43,7 per cento in Italia, del 34,2per cento in Germania e del 28,1 per cento in Francia". (segue) (Com)