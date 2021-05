Imprese: Manageritalia, dialogo più stretto tra manager e governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Maria Cecilia Guerra, sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia: "La ripresa economica post pandemia implica una riprogettazione a partire dal comparto del turismo, dei trasporti e dei servizi. Appare, dunque, fondamentale coinvolgere i manager per quanto riguarda l'ambito delle tutele e degli investimenti nelle competenze ed è importante il focus per implementare la presenza delle donne nei ruoli apicali. È necessario, infine, rafforzare il rapporto fra mondo dei manager e istituzioni nella fase di attuazione del Pnrr per promuovere uno sviluppo sostenibile che sappia guardare al futuro, tenendo conto delle specificità presenti a livello locale". (Com)