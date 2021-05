Rifiuti: Ghera (Fd'I), "ping pong" vergognoso tra Raggi e Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo squallido 'ping pong' tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il governatore del Lazio Nicola Zingaretti sul tema dei rifiuti, sta assumendo ora dopo ora contorni grotteschi e al limite del ridicolo". Lo afferma Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. "Questo rimpallo di responsabilità - spiega - altro non è che una resa incondizionata da parte di due amministratori incapaci che stanno facendo affogare la Capitale d'Italia in mezzo ai rifiuti. Il governatore spieghi i reali motivi per la quale la nostra Regione non è ancora stata dotata di un Piano Rifiuti serio e credibile e perché dal 2013 si preferiscono ordinanze strampalate anziché puntare su una programmazione seria e risolutiva. La sindaca, da parte sua, spieghi cosa ha proposto e prodotto di concreto in cinque anni a parte i sei cambi nel CdA Ama, le solite litanie e richieste di 'mutuo soccorso'. Alle favole che continuano a raccontare sia la Raggi che Zingaretti sui rifiuti, per fortuna, non ci crede più nessuno". (Com)