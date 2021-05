Carla Fracci: Sala, mai visto un'unione della città come per lei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo in questi cinque anni da sindaco ho assistito a funerali eccelenti, pensavo stamattina a Umberto Veronesi, di cui ero molto amico oppure a ex sindaci, ma non ho mai visto un'unione della città per una persona come per Carla Fracci". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all'arrivo ai funerali di Carla Fracci, in corso nella Basilica di San Marco. "Lei ha attraversato tante stagioni della città - ha continuato Sala - senza mai barcollare sempre con la drittura e il suo sorriso. Ho pubblicato oggi l'ultima foto fatta insieme, io con il mio mezzo sorriso, lei con il suo sorriso splendente. Rimarrà una persona che ha amato profondamente Milano e basta guardarsi in giro per capire quanto era amata". A chi gli ha chiesto se l'artista ed ed étoile del corpo di ballo del Teatro alla Scala sarà iscritta nel Famedio del Cimitero Monumentale, Sala ha risposto: "Penso di sì, ora vedremo un attimo come fare. Certo noi abbiamo il Famedio che rende onore a persone come lei quindi mi pare una collocazione naturale". Infine il primo cittadino è tornato sull'idea di dedicare a Fracci un tram tutto bianco della linea numero uno. "È un modo per portare riconoscenza a Carla Fracci perché noi milanesi alla fine anche siamo persone semplici che fanno del lavoro un atto di devozione. Questa idea così milanese di costruirsi dalle basi è stata incarnata da una persona. Lei andava fiera delle sue origini e di suo padre tranviere per cui ci è venuto naturale pensare a un'iniziativa del genere, poi magari verrano anche altre dediche, ma partire da questa ci sembrava più giusto"' ha concluso il sindaco.(Rem)