Stadio Roma: Fassina (SpR), su Tor di Valle sin dall’inizio assenza interesse pubblico

- "Abbiamo perso tanto tempo. Sul business park a Tor di Valle, se si fosse riconosciuto, all’inizio della consiliatura, come abbiamo ripetutamente proposto, il dato tecnico di assenza di interesse pubblico, oggi avremmo potuto avere una soluzioni in campo, sostenibili e adeguate sia per la Roma che per la Lazio". Lo dichiara, in una nota, Stefano Fassina consigliere di SpR candidato alle primarie del centrosinistra. "Invece, in 5 lunghi anni - aggiunge - i nostri interventi, mozioni, interrogazioni, da ultimo la proposta di delibera presentata insieme alla consigliera Grancio, sono state ignorate o bocciate dalla Giunta e dalla maggioranza M5s. L’atto di ieri arriva soltanto dopo l’intervento della Magistratura e la saggia decisione della società ora nelle mani di una proprietà più consapevole. La Giunta Raggi va a rimorchio, come per la revoca della discarica a Monte Carnevale, dopo gli arresti in Regione Lazio. Era evidente che la localizzazione a Tor di Valle e il progetto di business park usavano lo stadio come foglia di fico per coprire l’ennesima speculazione immobiliare. Ora, seppure in enorme ritardo, giriamo pagina. Sia la As Roma che la Ss Lazio necessitano di soluzioni adeguate. Non perdiamo altro tempo. Apriamo un confronto serio con le società affinché all’inizio della prossima consiliatura si deliberino progetti davvero nell’interesse della città e delle sue gloriose squadre". (Com)