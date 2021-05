Spagna: Covid, da lunedì aziende regione Valencia potranno richiedere aiuti diretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Generalitat di Valencia aprirà lunedì prossimo il periodo per le aziende e liberi professionisti per richiedere aiuti diretti per un importo globale di 647 milioni di euro, nel contesto della pandemia di Covid. Il Consiglio regionale ha raddoppiato il numero dei beneficiari portando a 188 i settori economici che possono ricevere questi contributi diretti compresi tra i 3.000 e i 200 mila euro. Il presidente della comunità valenciana, Ximo Puig, ha assicurato che il piano costituisce "un passo avanti verso la ripresa che garantisce la vitalità delle imprese e dei posti di lavoro" e ha spiegato che questa linea di aiuti diretti della Generalitat e del governo centrale di Madrid "consentirà di rafforzare la solvibilità del tessuto produttivo valenciano e contribuirà a ridurne l'indebitamento", come riferisce "El Pais". Puig ha incoraggiato tutte le aziende e i liberi professionisti dei settori inclusi come beneficiari a richiedere questi aiuti diretti. (Spm)