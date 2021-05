Recovery: Anci, salta impegno su incentivi superbonus 110 ad alberghi e strutture ricettive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione congiunta il presidente dell'Anci Antonio Decaro e il sindaco di Rimini e delegato Anci al Turismo Andrea Gnassi, dichiarano come "contrariamente all'ultima bozza discussa in cabina di regia solo qualche ora prima del Consiglio dei ministri, il governo ha stralciato gli incentivi del superbonus 110 per la riqualificazione degli alberghi e delle strutture ricettive". Secondo l'Associazione nazionale comuni italiani' "non solo è venuto meno l'impegno preso con Anci ma, per quanto ci riguarda, viene meno un impegno della politica e una misura necessaria per un settore, quello turistico, drammaticamente messo in ginocchio dal Covid e che ora ha bisogno di ripartire. L’esclusione degli alberghi dal superbonus rappresenta l’ennesimo segnale della cronica incapacità da parte dei governi di considerare il turismo un'industria strategica del Paese e che per questo andrebbe sostenuta nella sua voglia di innovarsi e di crescere", prosegue la nota. (segue) (Com)