Bielorussia: nota della Media Freedom Coalition per condannare arresto Protasevich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Austria, Bulgaria, Canada, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti, come membri della Media Freedom Coalition, condannano con la massima fermezza il dirottamento e l'atterraggio forzati da parte della Bielorussia di un aereo commerciale e il successivo arresto del giornalista Roman Protasevich. "Questa azione senza precedenti e scioccante costituisce un attacco frontale completo alla libertà dei media e ha gravi implicazioni sul diritto alla libertà di espressione e di opinione più in generale. Questa azione è tanto più preoccupante se vista nel contesto della campagna su larga scala per mettere a tacere le voci indipendenti in Bielorussia, compreso il raid del 18 maggio negli uffici del sito di notizie indipendente 'tut.by' e il successivo arresto di diversi membri del personale. Circa 400 giornalisti e operatori dei media in Bielorussia hanno affrontato varie forme di repressione nel corso delle elezioni del 9 agosto e nelle sue conseguenze", si legge in una nota congiunta. (segue) (Nys)