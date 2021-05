Bielorussia: nota della Media Freedom Coalition per condannare arresto Protasevich (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Media Freedom Coalition chiede il rilascio immediato e incondizionato di Roman Protasevich e di altri giornalisti e operatori dei media "che sono stati detenuti in Bielorussia per aver svolto il proprio lavoro. I responsabili devono essere ritenuti responsabili per gli attacchi a giornalisti e operatori dei media. La libertà dei media è una parte importante delle società democratiche ed è essenziale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali", si legge ancora nella nota. (Nys)