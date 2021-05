Medio Oriente: Egitto ad Hamas, accordo cessate il fuoco deve includere scambio prigionieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente a Gaza sono detenuti due civili israeliani, Avraham Avera Mengistu e Hisham a-Sayed, e le spoglie di due militari israeliani uccisi in combattimento nel 2014 di Oren Shaul e Hadar Goldin. Intanto, secondo il sito internet “Walla” ha riferito che il capo del servizio di intelligence egiziano Abbas Kamel, arriverà in Israele domani per colloqui con Netanyahu, il consigliere per la sicurezza nazionale Meir Ben-Shabba e altri alti funzionari della sicurezza israeliana. Kamel dovrebbe recarsi anche in visita a Ramallah per incontrare il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas prima di recarsi a Gaza per ulteriori colloqui sul mantenimento del cessate il fuoco. Sempre domani il ministro degli Esteri Gabi Ashkenazi si recherà al Cairo per colloqui con l’omologo egiziano Sameh Shoukry. (segue) (Res)