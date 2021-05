Medio Oriente: Egitto ad Hamas, accordo cessate il fuoco deve includere scambio prigionieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’inizio di questa settimana il ministro della Difesa Benny Gantz ha dichiarato che Israele non consentirà la piena ricostruzione di Gaza o l'ingresso di qualsiasi aiuto non umanitario, fino a quando il gruppo terroristico non rilascerà i due prigionieri e i corpi dei militari uccisi nel 2014. Israele lavora da anni per garantire il rilascio dei corpi dei soldati e dei civili, spesso utilizzando come intermediario l'esercito egiziano, che mantiene rapporti sia con Gerusalemme che con Hamas. Il movimento islamista al potere nella Striscia di Gaza ha chiesto in cambio il rilascio dei propri membri attualmente detenuti nelle carceri israeliane. A una settimana dal cessate il fuoco tra Israele e Hamas, i media israeliani hanno riferito che gli alti funzionari militari si starebbero preparando per un prossimo round di combattimenti con Hamas. Lo scorso 26 maggio il gruppo islamista ha infatti minacciato di riprendere gli attacchi missilistici se Israele cercherà di imporre un nuovo status quo a Gaza dopo i recenti combattimenti e la ripresa di omicidi mirati dei leader di Hamas. (Res)