Sri Lanka: X-Press Pearl, Autorità ambiente dichiara pericolose le aree raggiunte dai detriti

- L’Autorità centrale per l’ambiente (Cea) dello Sri Lanka ha stabilito che le aree raggiunte dai detriti della nave X-Press Pearl, distrutta da un incendio, devono essere dichiarate pericolose. L’agenzia ha quindi emanato le linee guida per la gestione della situazione. Il personale coinvolto nella rimozione, nel trasporto e nell’immagazzinamento dei detriti dovrà usare tecniche sicure e accessori adeguati. Dovranno essere prese misure appropriate per raccogliere e immagazzinare i detriti in sicurezza, in luoghi idonei e con accorgimenti per prevenire eventuali perdite. Opportune misure di sicurezza dovranno essere seguite anche per lo spostamento dei materiali. La Cea ha aggiunto che i costi dello smaltimento dovranno essere addebitati alla società proprietaria della nave e che dovrà essere fatta una valutazione scientifica ed economica del danno ambientale. (segue) (Inn)