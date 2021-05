Sri Lanka: X-Press Pearl, Autorità ambiente dichiara pericolose le aree raggiunte dai detriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave portacontainer X-Press Pearl, registrata a Singapore, ha preso fuoco il 20 maggio al largo del porto di Colombo. Nonostante un’operazione internazionale per tentare di domare le fiamme, la situazione è peggiorata fino all’esplosione del 25 maggio, dopo l’evacuazione dell’equipaggio. La nave trasportava 25 tonnellate di acido nitrico, idrossido di sodio, lubrificanti e altre sostanze chimiche. Gran parte del carico è andato distrutto e lungo chilometri di spiaggia si sono riversati milioni di pellet di polietilene ovvero piccoli granuli di materie plastiche, danneggiando la flora e la fauna. Per l’Autorità per la protezione dell’ambiente marino (Mepa) si tratta probabilmente del peggior inquinamento delle spiagge nella storia del Paese. (Inn)