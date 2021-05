Regno Unito: la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, riceve il vaccino anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kate Middleton, duchessa di Cambridge e moglie moglie del principe William, ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il coronavirus. Su Twitter, Middleton ha ringraziato tutti quelli "che sono parte di questa campagna" di vaccinazione. La duchessa ha condiviso sui social una foto del momento in cui ha ricevuto la somministrazione del vaccino, presso il Museo di scienza naturale di Londra, dicendosi "profondamente grata". Kate Middleton, 39enne, rientra nella fascia di età dei nati dopo il 1991 che ormai da alcune settimane può ricevere il vaccino. Come ha detto oggi il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, quasi la metà delle persone sopra i 30 anni di età hanno ricevuto la prima dose di vaccino nel Regno Unito. In totale nel Paese sono circa 39 milioni le persone vaccinate almeno con una dose, mentre 24 milioni di residenti hanno ricevuto entrambe le componenti dell'immunizzazione.(Rel)