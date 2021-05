Sudafrica-Francia: Macron rende omaggio a Mandela, “la sua eredità per l’umanità è immensa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha concluso il suo viaggio ufficiale in Sudafrica con un omaggio a Nelson Mandela, leader della lotta contro l’apartheid, premio Nobel per la pace e primo presidente non bianco del Paese, dal 1994 al 1999. “È importante prima di partire rendere omaggio e assorbire ciò che ha fatto la storia di questo Paese e delle sue lotte”, ha detto Macron vistando la Fondazione Nelson Mandela a Johannesburg. “Una vita di impegno, sacrificio, lotta. E una consacrazione, quella dell’uguaglianza e della libertà. L’eredità di Nelson Mandela per l’umanità è immensa”, ha dichiarato. Ieri a Pretoria il presidente francese ha incontrato l’omologo sudafricano, Cyril Ramaphosa. Tema centrale del colloquio e della visita la distribuzione dei vaccini contro il coronavirus al continente africano. (Frp)