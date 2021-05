Decreto Semplificazioni: Picierno (Pd), grazie al Pd priorità sono donne, giovani e Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Decreto Semplificazioni è contenuta una clausola che stabilisce di destinare almeno il 30 per cento a donne e giovani per le assunzioni negli appalti legati al Recovery Plan, "una straordinaria vittoria del Partito democratico che ha saputo valorizzare una delle priorità politiche indicate dal segretario Enrico Letta". Lo afferma, in una nota, l’europarlamentare del Partito democratico Pina Picierno che prosegue: "A ciò si aggiunge l’ampia componente, inserita nel Decreto, per favorire gli investimenti nel Mezzogiorno, anche tramite le Zone economiche speciali (Zes). Il Partito democratico - spiega - sta mostrando di aver chiara la propria rotta politica, sulla base di una road map concreta che volge lo sguardo ai settori e alle categorie maggiormente penalizzati negli ultimi anni. Anche perché puntare su donne, giovani e Mezzogiorno è il percorso irrinunciabile per creare occupazione tramite un approccio sano e moderno alle imprese. Prossimo snodo cruciale - conclude Picierno - sarà la riforma fiscale e il Partito democratico è pronto a consolidarsi come player principale nel processo di rilancio dell’economia italiana”.(Com)