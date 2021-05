Covid: Ciriani (Fd'I), vaccinazione requisito essenziale per medici, no a zone d’ombra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani, in una nota sottolinea: "In Senato abbiamo discusso molto a lungo sui contenuti del decreto che ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per gli ‘esercenti le professioni sanitarie’. Il decreto, voluto dal governo Draghi e dalla maggioranza che lo sostiene, stabilisce tra le altre cose che la vaccinazione è un requisito essenziale per l’esercizio della professione proibendo, quindi, in ogni caso e in ogni modo l’attività a coloro che rifiutano la vaccinazione. Fratelli d’Italia - spiega - rispetto a questo passaggio, così preciso e controverso, avrebbe voluto apportare modifiche attraverso i molti emendamenti presentati, ma è stato impossibile perché il governo ha alzato un vero muro. Alla luce di queste considerazioni appare chiarissima la posizione del dottor De Monte, del quale non discutiamo le capacità professionali, ma che si trova oggettivamente in una condizione di assoluta incompatibilità, sia per quanto riguarda il ruolo apicale alla Sores, da poco ricoperto, e sia adesso anche con il ruolo di primario all’ospedale di Udine”. (segue) (Com)