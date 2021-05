Nato-Ucraina: Kiev riceverà serie aggiornata di obiettivi di partenariato per il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è destinata a essere il primo paese partner della Nato a ricevere una serie aggiornata di obiettivi di partenariato per il 2025. Lo ha annunciato il ministero della Difesa ucraino a seguito di una riunione del Comitato per i partenariati della Nato e la sicurezza. "L'Ucraina sarà il primo tra i paesi partner della Nato a ricevere una serie aggiornata di obiettivi di partenariato. La serie rinnovata di obiettivi di partenariato per l'Ucraina delinea compiti e attività per il periodo fino al 2025. Elenca anche le forze e le attrezzature che l'Ucraina sta preparando per partecipare al Partenariato per la Pace, così come ad altre operazioni e missioni dell'Alleanza. Gli obiettivi del partenariato incoraggiano altre riforme nel settore della difesa e della sicurezza, principalmente progetti e attività riguardanti la riforma della struttura militare", ha affermato il ministero in una nota. (Rum)