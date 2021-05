Decreto Semplificazioni: P. De Luca (Pd), assunzioni giovani e donne nostro risultato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivendichiamo - aggiunge De Luca - altresì l'impegno per dedicare anche in questo provvedimento un intero capitolo alle semplificazioni normative destinate agli investimenti e interventi del Pnrr da realizzare nel Mezzogiorno, ed in particolare nelle Zone Economiche Speciali. Su questo tema, come gruppo deputati Pd, abbiamo depositato peraltro pochi giorni fa un'apposita proposta di legge volta ad introdurre norme innovative, esattamente in linea con quelle del DL Semplificazioni, per un forte snellimento burocratico proprio nelle aree Zes, strategiche per il rilancio e lo sviluppo non solo del Sud ma dell'intero Paese. Insomma, è stato posto un altro tassello per la concreta, tempestiva ed efficace realizzazione dei programmi relativi al Pnrr. Ora, avanti con le Riforme. Abbiamo un'occasione unica nei prossimi anni, e faremo di tutto per cogliere questa straordinaria opportunità di rilancio dell'Italia", conclude. (Com)